Sky – Inzaghi sulle tracce di Conte. Inter, autostima e costruzione la forza del gruppo

L'allenatore nerazzurro ha dovuto anche cambiare in corsa: aveva impostato il lavoro su Lukaku, poi è arrivato Dzeko

Andrea Paventi, inviato di Skysport, ha parlato dell'approdo del tecnico ex Lazio ad Appiano Gentile: "Inzaghi aveva anche impostato il lavoro su Lukaku, pure se per poco. Ma poi è arrivato Dzekoe ha dovuto cambiare il modo di giocare della squadra. Ha cercato di sviluppare la manovra in maniera diversa. L'allenatore ha giocatori diversi rispetto alla scorsa stagione, ma lo spessore della squadra, l'autostima, la ricerca della costruzione del gioco, il modo di costruire, di non speculare mai, danno forza al gruppo. Una forza che deriva dagli ultimi anni. L'allenatore poi ci sta mettendo del suo. La squadra sta rispondendo bene alle sue indicazioni".