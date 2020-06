Foschi: “Cavani-Lukaku sarebbe la coppia più forte in Serie A. Lautaro? Ausilio e Marotta…”

Rino Foschi, ex direttore sportivo, ha parlato in esclusiva a TuttoMercatoWeb del possibile arrivo all’Inter di Edinson Cavani: “Sarebbe un colpo. So che giocatore e che ragazzo è. Se va via Lautaro e hai la possibilità di fare la coppia Lukaku-Cavani c’è da divertirsi. E’ un duo straordinario. Si integrano molto bene: quando avevo Cavani a Palermo poteva e può ancora fare tuttora tutti i ruoli. Prima punta, seconda punta, centrocampista, trequartista, aiuta i centrocampista. Se Lukaku lo accoppi con Cavani che gli gira intorno e che ha gamba e intuizioni… Non c’è nulla da scoprire. sarebbe la coppia più forte in Italia“.

Su Lautaro: “Dipende da lui. L’Inter prenderebbe dei soldi, tra lui e Icardi. Centossessanta-centosettanta milioni e prenderebbe Cavani a parametro zero e poi potresti andare magari anche su Tonali. ‘Sfrutti’ due anni Cavani e completi la rosa. Ausilio e Marotta sanno come fare“.