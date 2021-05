Foschi: “Inter, Marotta è il meno preoccupato. Ha fatto il suo dovere”

Le considerazioni del noto dirigente sportivo a proposito dell'amministratore delegato nerazzurro

Rino Foschi, noto dirigente sportivo, ha parlato del momento che sta attraversando l'Inter e in particolare si è soffermato su Beppe Marotta. Queste le considerazioni sull'amministratore delegato nerazzurro ai microfoni di TMW Radio: "Marotta fa il suo lavoro, non è preoccupato. Penso che sia il meno preoccupato ma si trova in una situazione particolare. ha portato un grande allenatore come stipendio e la cosa è andata comunque bene. Saranno più preoccupati i tifosi. Marotta ha fatto il suo dovere, ha portato a casa il campionato, cosa deve fare di più?".