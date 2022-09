Foschi: “Inter, i problemi si ripercuotono sullo spogliatoio. Mercato incompleto”

A '1 Football Club' su 1 Station Radio , è intervenuto Rino Foschi , ex direttore sportivo di Palermo e Torino. Queste alcune delle sue considerazioni sul campionato: " Pausa nazionali? Qualcosa si perde sempre, qualcosa cambia anche psicologicamente. Le soste incidono eccome, ma il Napoli ha molti giocatori importanti, faranno molto bene ad ogni modo.

Inter? È un altro discorso, hanno dei problemi di altra natura che si ripercuotono sullo spogliatoio. Il mercato è stato incompleto e le difficoltà partono già da qualche anno. Speriamo di no perché parliamo di una squadra importante tecnicamente, è competitiva e ci rappresenta in Champions. Lotteranno con il Napoli per lo stesso obiettivo, ma dare sentenze sarebbe difficile.