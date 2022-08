Foschi: “Italiani via? Con le proprietà straniere è cambiata la mentalità”

Le parole del dirigente: "Non c’è alcun interesse nel valorizzare il talento locale, non c’è interesse a sviluppare un progetto sportivo"

Intervenuto ai microfoni di Repubblica, Rino Foschi, dirigente sportivo, ha spiegato il perché dell'esodo dei giovani italiani dal nostro campionato: «Con le proprietà straniere è cambiata la mentalità: ai dirigenti viene chiesto di fare plusvalenze, di comprare per cedere a un prezzo più alto. Non c’è alcun interesse nel valorizzare il talento locale, non c’è interesse a sviluppare un progetto sportivo. Non a caso forse chi ha comprato più italiani sono Monza e Lazio, guidate da proprietà come quelle di una volta, non da fondi di investimento».