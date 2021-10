Foschi: “Scudetto? Inter squadra da battere. Napoli grazie a Spalletti…”

Le considerazioni del noto dirigente a proposito della lotta al vertice nel campionato di Serie A

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Rino Foschi, ex direttore sportivo di diversi club tra Serie A e B. Questo il suo pensiero in ottica scudetto: "Metto il Napoli al primo posto, grazie anche a Spalletti. Seguono Inter, che è la squadra da battere, ed il Milan, che, però, è un passo indietro”.