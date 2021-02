Foschi: “Inter? Situazione pesante. Tutto parte da cosa hanno promesso all’inizio a Conte”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il direttore sportivo Rino Foschi ha parlato della situazione societaria che sta attraversando l’Inter. Questo il suo commento: “E’ una situazione pesante. Tutto parte da cosa hanno promesso all’inizio a Conte. Si è stoppato un progetto”.

“Conte è un ragazzo eccezionale, ha i suoi difetti e le sue ragioni. Ora adesso cerca di stemperare la tensione per portare a casa il risultato. Può ancora vincere lo Scudetto infatti. Ora è inutile attaccarsi l’un l’altro, come è successo in passato“.

(TMW Radio)