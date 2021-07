Ronaldo-Ibra: foto insieme. I tifosi: “Ci siete per calcetto?”

I due giocatori in posa insieme in una foto hanno attirato l'attenzione dei tifosi che li hanno riempiti di like, commenti e complimenti

Eva A. Provenzano

Due fenomeni insieme. Uno di fatto e l'altro pure di nome. Uno ancora gioca, l'altro ha smesso. Entrambi hanno vestito le maglie di Inter e Milan. Zlatan Ibrahimovic e Ronaldo sono ritrovati e la loro foto insieme ha fatto impazzire i tifosi sul web.

"Provate solo ad immaginare", ha scritto Ibra nel suo post. Accanto ha l'ex calciatore brasiliano capace di far sognare tanti tifosi. E tanti tifosi hanno commentato la foto: "Mi inchino ai re. Tecnica e Forza: leggende per sempre"; "Ci siete per una partita di calcetto?"; "Due ragioni per cui ho amato l'Inter", ha scritto qualcun altro. "Troppe leggende in una sola foto".