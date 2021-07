Inter, dopo sette anni saluta il fotografo ufficiale Claudio Villa

Il fotografo sui social ha annunciato che è finita dopo diverso tempo la sua collaborazione col club nerazzurro

Il fotografo ufficiale dell'Inter , Claudio Villa, lascia il club dopo sette anni. Lo ha scritto lui stesso su Instagram in un post con la foto dello scudetto raccontato nel mese di maggio con i suoi scatti.

"Chi mi conosce sa che preferisco il lavoro, la fatica e il sudore alle parole. E infatti faccio fatica a trovarle. Ma vado al sodo. Finisce dopo 7 anni la mia collaborazione con l’Inter ma non finisce la mia passione per la fotografia, quando scatto riesco ancora ad emozionarmi ancora dopo tanti anni come se fosse il primo giorno", ha scritto il professionista che lavora spesso anche a seguito della Nazionale italiana.