Francesconi: “Scudetto? Metto Juve, Napoli e Inter. Le altre credo che…”

Le parole dell'ex bianconero: "Allegri deve ancora mettere a punto qualcosa dal punto di vista della macchina organizzativa"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Gianluca Francesconi, ex calciatore della Juventus, ha parlato così del momento negativo dei bianconeri a livello di classifica: "Secondo me Allegri deve ancora mettere a punto qualcosa dal punto di vista della macchina organizzativa. Vedremo come saprà reagire Allegri di fronte alle difficoltà. Chi per lo scudetto? Juve e Napoli sicuramente. Poi ci metto anche l'Inter. Per le altre credo che capiremo molto nel girone di ritorno".