Eriksen: “Con la Francia gara cruciale. Loro favoriti ma li abbiamo già battuti”

Prima della sfida contro la Francia, l'ex Inter Christian Eriksen, ai microfoni di RaiSport ha parlato delle aspettative del secondo turno del girone eliminatorio dei Mondiali. Dopo lo zero a zero contro la Tunisia al primo turno, il centrocampista della Danimarcaha sottolineato: «Abbiamo già giocato la prima partita e la nostra avventura non è cominciata come avremmo voluto. Ora pensiamo alla Francia, molto dipenderà anche dall'altra partita, ma la nostra sarà cruciale. Del resto è la seconda del girone e per forza è importante. Loro sono favoriti. Averli battuti due volte in Nations League è un'iniezione di fiducia perché cominci la gara sapendo di poter vincere, poi ogni gara fa storia a sé qui siamo al Mondiale e martedì hanno fatto bene nella prima gara».