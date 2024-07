Il ct della Francia ha commentato l'eliminazione in semifinale per mano della Spagna

«Si è un'ottima squadra, lo sapevamo, lo hanno dimostrato. Siamo stati bravi a segnare per primi ma ci hanno messo in difficoltà: loro superiori in fase di gestione. Ci abbiamo provato fino alla fine. Avevano dato questa impressione e questa sera hanno fatto molto bene». Didier Deschamps ha parlato così, a Tf1, dopo la sconfitta per due a uno contro la Spagna che ha conquistato la finale degli Europei e giocherà contro la vincente di Inghilterra-Olanda.