In Francia guardano in casa Inter. E se c’è chi dice che Pochettino non ha nessuna intenzione di prendere Eriksen, il sito francese RMC Sport invece sottolinea che il PSG oltre a Dele Alli tiene sempre d’occhio la questione del danese, ma prima Leonardo deve portare a termine un’altra missione: cedere qualche giocatore. Il nome del calciatore che potrebbe lasciare Parigi per fare spazio a nuovi arrivi sarebbe Draxler.

(Fonte: rmcsport.bfmtv.com)