Italia, segna Frattesi. Anche per lui arriva il post dell’Inter

Inter protagonista nella gara dell'Italia in Nations League contro la Francia. Dopo 15 secondi la squadra di Deschamps ha scioccato Spalletti con il gol dell'1-0. Dopo una traversa di Frattesi è stato Dimarco a trovare il gol del pareggio, un gol celebrato anche dall'Inter , particolarmente bello. Il giocatore (ner)azzurro si è lasciato ispirare da un tacco di Tonali.

Nel secondo tempo invece è arrivato il gol di Frattesi per il due a uno ed è arrivato anche in questo caso il post dell'Inter: "Segna anche Davide", ha scritto il club nerazzurro sui social in pratica complimentandosi con il suo calciatore che ha ribaltato il risultato.