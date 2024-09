Dimarco, gran gol con l’Italia. L’Inter: “Lo hai fatto bellissimo”

È iniziata in salita la prima partita dell'Italia dell'Europeo. 15 secondi dopo il fischio d'inizio la Francia è passata in vantaggio dopo un errore di Di Lorenzo. La squadra di Luciano Spalletti però ha reagito: traversa di Frattesi ed errore di Retegui nella stessa azione e poi è arrivato il pareggio. Lo ha firmato Federico Dimarco su assist di tacco di Tonali, tornato in Nazionale dopo la squalifica di dieci mesi per scommesse illecite.