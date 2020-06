In Francia – Quanto spenderà il PSG sul mercato quest’anno dopo Icardi? Una fonte…

Leonardo ha avuto uno sconto sul riscatto di Mauro Icardi e lo ha riscattato per una cifra che tra parte fissa e bonus si aggira sui sessanta mln di euro. Dieci mln in meno rispetto alla cifra inserita alla voce diritto di riscatto nel momento del prestito: 70 mln.

In Francia fanno due conti in tasca al ds e si chiedono quale sarà, dopo l’argentino, il prossimo colpo. Soprattutto si chiedono quanto potrà spendere il Psg? Una fonte vicino al club avrebbe fatto sapere ad un sito che segue h24 il club che il budget del brasiliano per gli acquisti della prossima stagione si aggira sui 90 mln di euro. Cioè 90 mln oltre i 60 spesi per Icardi e già inseriti nel bilancio di questo anno. Quasi cento mln di budget da spendere sul mercato senza contare le cessioni e gli incassi della CL. Leonardo di recente ha parlato di grandi spese e grandi manovre per non incappare nei problemi del Fair Play Finanziario ma ha comunque un bel gruzzoletto per arrivare a rinforzare la rosa di Tuchel.

Altre entrate potrebbero arrivare dalle cessioni. Come quella di Draxler che piace all’Hertha Berlino. A pesare sono i 7 mln di stipendio che percepisce a Parigi e per questo Leonardo gli ha chiesto di prendere in considerazione l’idea di lasciare la capitale. Si andrebbe così ad abbassare il monte stipendi che si è abbassato di circa 50 mln con gli addii di Cavani, Meunier, Thiago Silva, Choupo-Moting .

(Fonte: parisfans.fr)