Thuram ha risolto i problemi alla caviglia avuti in Inter-Torino: Deschamps lo schiererà titolare contro il Belgio in Nations League

In casa Inter arrivano buone notizie dal ritiro della Francia: Marcus Thuram ha risolto i problemi alla caviglia dopo l'intervento di Maripan in Inter-Torino.

Didier Deschamps l'aveva tenuto a riposo per tutta la partita contro Israele, facendolo lavorare con il preparatore atletico dopo il fischio finale del match. "Ieri il centravanti nerazzurro si è allenato normalmente con i suoi compagni di nazionale, per la prima volta in questi giorni. Thuram si candida quindi a un posto da titolare per la trasferta in Belgio di lunedì alle 20.45", spiega La Gazzetta dello Sport.