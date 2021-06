Francini: “Spalletti? All’Inter ha mostrato un gran calcio. Ora al Napoli…”

Le parole dell'ex azzurro: "Spalletti? Grande professionista e ottimo allenatore. La sua Udinese e anche la Roma erano spettacolari"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Giovanni Francini, ex difensore del Napoli, ha parlato così dell'approdo di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra: "Grande professionista e ottimo allenatore. La sua Udinese e anche la Roma erano spettacolari. E anche con l'Inter ha mostrato gran calcio. Ora bisognerà vedere che tipo di squadra la società gli metterà a disposizione. Sono anche i giocatori a far grande un tecnico. Vedremo chi arriverà e chi andrà via".