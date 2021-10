Franco Baresi: “Derby con Beppe? Era emozione pura, facevamo una scommessa”

Le parole dell'ex calciatore: "Beppe? C'era, invece, la preoccupazione che nessuno dei due si infortunasse. E quando ci si incontrava in campo era emozione pura"

Intervenuto ai microfoni de La Nazione, Franco Baresi, ex capitano del Milan, ha parlato così del derby in famiglia con il fratello Beppe, legato all'Inter: «Cercavamo di lasciarla fuori dalla porta. C'era, invece, la preoccupazione che nessuno dei due si infortunasse. E quando ci si incontrava in campo era emozione pura. Alla vigilia ci scherzavamo sopra e si scommetteva pure: chi vinceva, pagava. Anche per rincuorare l'altro».