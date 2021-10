Franco Baresi: “L’Inter mi seguiva, ma non ho fatto provini. Milanista da sempre”

Ecco le dichiarazioni a SportWeek dell'ex difensore del Milan Franco Baresi in merito all'interesse dei nerazzurri

La bandiera del Milan, Franco Baresi racconta a SportWeek, il settimanale in edicola oggi con La Gazzetta dello Sport: "L'Inter mi seguiva, ma non ho mai fatto alcun provino perché l'osservatore che mi aveva segnalato venne a mancare e io non fui mai convocato. Invece andai a Linate a provare per il Milan, che poi mi convocò a Milanello per il test definitivo, dopo il quale mi prese. Io sono sempre stato milanista".