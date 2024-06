Giovanni Franken, oggi assistente di Dick Advocaat al Curaçao, era all'epoca, in qualità di allenatore della nazionale di Aruba, responsabile della scelta dei giocatori. Franken racconta come conobbe Denzel Dumfries: "Non ci sono molti top player ad Aruba, quindi avevamo già iniziato lo scouting nei Paesi Bass. Molti ragazzi di Aruba giocavano con le migliori squadre dilettanti. Conoscevo Denzel perché si allenava nella scuola calcio dove lavoravo. Inoltre, all'epoca ero capo allenatore della RVA e lo avevo già nella mia lista di osservatori. Conoscevo un po' suo padre e sapevo che era di Aruba. Mi ha colpito molto la grinta e lo spirito competitivo di Denzel, più che la sua tecnica".