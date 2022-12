Marino e i fratelli Carboni: “No a Liverpool e Juventus. Ecco perchè l’Inter”

Mario Marino, ex capo scout del Catania, in un'intervista concessa a Goal ha parlato dei fratelli Franco e Valentin Carboni, oggi di proprietà dell'Inter: "I ragazzi erano richiestissimi. Il Liverpool seguiva Valentin già in Argentina e lo ha chiesto. Aveva offerto tanti soldi. La famiglia rifiutò anche la Juve, che voleva sia lui che Franco, per accettare l'offerta dell'Inter. Ci sono state molte proposte e dovevamo cederli in coppia. La presenza di molti argentini all'Inter ha indirizzato la decisione. Si trattò di una scelta di famiglia".

"Un paragone per Valentin? Prima mi ricordava Dybala e un piccolo 'Messi', forse per la sua passione per l'assist. Non concludeva mai in porta e io glielo contestavo sempre, anche nelle relazioni che facevo su di lui. Preferiva passarla con una giocata deliziosa piuttosto che concludere in porta. Ma eravamo tutti convinti: ‘Arriverà in Serie A’. Oggi è cresciuto molto fisicamente".