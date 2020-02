Lazio-Inter, sfida Scudetto tra i fratelli Lukaku 40 anni dopo Sandro e Ferruccio Mazzola

Lazio-Inter sarà una sfida dal sapore speciale per i fratelli Lukaku, che si ritroveranno uno di fronte all’altro domenica sera all’Olimpico. Una partita chiave in ottica Scudetto, con le due squadre divise da un solo punto. La Gazzetta dello Sport propone un parallelismo tra il duello tra i due belgi e un altro scontro in famiglia risalente a 40 anni fa: “Domenica sera, ci sarà una nuova foto dei due fratelli Lukaku sul campo. Probabilmente, con le maglie da gioco: non solo durante il riscaldamento prima della partita. Un’immagine che troverà subito un aggancio nei ricordi di Lazio-Inter: corsa a ritroso di quarant’anni, per scovare altre due facce sorridenti e felici, quelle dei fratelli Mazzola: Sandro e Ferruccio con le maglie di Inter e Lazio. E il tempo riscopre emozioni mai dimenticate“.