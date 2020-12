Truffa delle magliette, indagato il fratello di Cristiano Ronaldo: ecco cos’è successo

Hugo Dinarte Santos Aveiro, fratello maggiore di Cristiano Ronaldo, è stato indagato dalla Procura di Torino con l’accusa di truffa. Secondo quanto riferisce La Stampa, la vicenda nasce come sviluppo di una battaglia legale con protagonista la Pegaso, azienda di Torino che produce e distribuisce gadget sportivi che commercializza merchandising ufficiale di squadre come Juve, Milan e Inter. La Juve, lo scorso anno, ha ottenuto dal tribunale civile il sequestro dei kit da gioco prodotte dalla ditta, accusandola di non avere il diritto. Tale produzione e diffusione dei materiali è stata avviata in accordo con la Mussara Lda, società gestita dal fratello di CR7 che però avrebbe negato di averla autorizzata.

Si tratta di 13mila magliette, la cui produzione è stata bloccata perché identiche al modello registrato da Adidas e presenti nel museo di Funchal. L’azienda di Torino, la Pegaso, sostiene di avere avuto la licenza dell’uso del marchio di Ronaldo mentre la Mussara Lda sostiene che tale azienda sia andata oltre gli accordi.