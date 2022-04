Frattesi: “Futuro? In estate si vedrà. Io in Premier? Passo da fare tra 2-3 anni”

Le parole del centrocampista: "E' un campionato che mi affascina molto, anche per il fatto di non avere troppi tatticismi"

«Mi piacerebbe, sicuramente per caratteristiche è un campionato in cui mi vedo. Però sicuramente è un passo da fare tra due o tre anni, dopo essermi affermato. Ma è un campionato che mi affascina molto, anche per il fatto di non avere troppi tatticismi, in cui fai per novanta minuti avanti e indietro e questa idea mi piace. Poi Gianluca (Scamacca, ndr), che è stato in Olanda, mi ha detto che all’estero hanno tutto un altro modo di approcciarsi al calcio. Sarebbe bello anche per conoscere una nuova cultura».