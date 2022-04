Frattesi: “Contro le big gli stimoli sono maggiori. Come dice il mister…”

Prima di Cagliari-Spezia, il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi - obiettivo di mercato anche dell'Inter - ha parlato così a Sky

Prima di Cagliari-Spezia, il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi - obiettivo di mercato anche dell'Inter - ha parlato così a Sky Sport: “Approccio sbagliato prima di alcune partite? Sicuramente è stato un nostro limite, ultimamente abbiamo approcciato bene anche con le cosiddette piccole. Siamo una squadra giovane, contro le big gli stimoli sono maggiori. Pancia piena? Non credo, come dice il mister se facciamo bene abbiamo ancora una piccola speranza per l’Europa e dobbiamo cercare di vincerle tutte da qui alla fine”.