Frattesi: “Ecco in cosa devo migliorare. Il mio vero ruolo è la mezzala”

Al termine di Inter-Sassuolo , Davide Frattesi ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore: "Cosa mi manca ancora? Tutto. Non si smette mai di crescere, a partire dal carattere che devo un po' limare. Quella è una cosa che devo migliorare sicuramente".

"Il mio vero ruolo? La mezzala, è dove mi trovo meglio io. Guardandomi intorno tutti i compagni e mister credevano in me, in qualche modo ti devi aggrappare a qualcosa. Io mi sono aggrappato alla riconoscenza. Credo sia giusto nello spogliatoio e nella vita di essere sempre sinceri con tutti quanti".