Frattesi, Roma in sorpasso sull’Inter. È la prima scelta di Mourinho a centrocampo

Dopo essere stato a lungo nel mirino dell'Inter, il centrocampista del Sassuolo Frattesi ora è in pole position per la Roma di Mourinho.

Come riporta Repubblica, "Dopo Matic, la società ha intensificato i contatti con il Sassuolo per Frattesi. Il 22enne centrocampista è la prima scelta della Roma, che può battere la concorrenza dell’Inter, impegnata nelle cessioni e nella trattative in entrata per Lukaku-Dybala. L'interno del Sassuolo, tra l'altro cresciuto proprio nella Roma, viene preferito al costosissimo De Paul dell’Atletico Madrid".