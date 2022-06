Frattesi: “Tornare alla Roma è un tarlo, è qualcosa che mi è rimasto dentro”

Il calciatore del Sassuolo, di origini romane, ha parlato del suo futuro e di un suo desiderio

In un'intervista per La Gazzetta dello Sport, Davide Frattesi - giocatore del Sassuolo accostato anche all'Inter - ha parlato di un suo desiderio, poter tornare alla Roma . Il calciatore classe 1999 ha iniziato nelle giovanili della Lazio, ma ha poi completato il suo percorso tra i giovani nel club giallorosso prima di approdare, nel 2017 al Sassuolo. Quando è stato ceduto la società giallorossa ha conservato una percentuale del 30% sulla futura rivendita. Per questo la società neroverde potrebbe accettare di trattare con Pinto per riportarlo nella capitale.

Intanto arrivano le sue parole su un eventuale futuro in città: «Tifoso della Roma? È un qualcosa che mi è rimasto dentro. Quando comunque stai bene in un ambiente, quando sei a casa tua, quando conosci un idolo come De Rossi, che ha fatto la storia lì, è un qualcosa di importante che ti resta dentro. L'ho detto già in un'altra intervista che prima era un mio tarlo tornare a Roma, a parte la piazza importante, è un tarlo. Poi nel tempo si cambia, magari. Però il pensiero ci può sempre essere. Per un romano poi credo sia normale, ecco».