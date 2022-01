Inter, dirigenza già al lavoro per l’estate. “E per Frattesi tentativo in extremis entro lunedì”

Gli arrivi di Gosens e Caicedo hanno alzato ancor di più il livello della rosa a disposizione di Inzaghi ma la dirigenza è già al lavoro

Gli arrivi di Gosens e Caicedo hanno alzato ancor di più il livello della rosa a disposizione di Inzaghi. "Il mercato di gennaio condotto da Beppe Marotta e Piero Ausilio ha consegnato a Simone Inzaghi un’Inter ancora più forte di quella che, a sorpresa - è giusto sottolinearlo dopo i pronostici estivi - sta conducendo la Serie A nonostante gli addii di Conte, Lukaku, Hakimi ed Eriksen. I dirigenti nerazzurri, ancora in regime di autofinanziamento, con l’addio in prestito di Sensi e l'imminente risoluzione di contratto di Kolarov , hanno creato lo spazio per gli ingaggi di Robin Gosens e Felipe Caicedo", spiega l'edizione odierna di Tuttosport.

Il mercato di gennaio sta per chiudersi ma l'Inter è già al lavoro per giugno: gli obiettivi sono tre e due portano a Sassuolo. "Frattesi (verrà fatto un tentativo in extremis per averlo subito?) e Scamacca (o Raspadori in alternativa) sono gli obiettivi primari per centrocampo e attacco. Con il Sassuolo i nerazzurri potrebbero lavorare anche su Gatti, difensore del Frosinone nel mirino del Torino dove gioca un altro elemento nel mirino dell'Inter, il centrale Bremer", spiega Tuttosport.