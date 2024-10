"Frattesi è sul podio e non vuole scendere più. Sfrutta e gode di ogni minuto che Inzaghi (meno) e Spalletti (un bel po’ di più) gli concedono. E non si accontenta. L’ambizione è una componente fondamentale di ogni giocatore che grande vuole essere. L’ambizione che l’ha portato sul podio azzurro, per intendersi. Davide in Nazionale ha segnato 8 gol. Tenendo come riferimento tutti i centrocampisti della storia italiana che hanno segnato come o più di lui, si scopre che solo Meazza e Baloncieri hanno avuto un rapporto minuti/gol migliore di Frattesi. Praticamente, due che con modalità diverse hanno segnato un’epoca, di cui raccontiamo nel pezzo a fianco. L’interista è lassù. Va più forte di Barella, in termini di realizzazioni. Più di Pirlo. Più di quel De Rossi che ha sempre visto come idolo, al punto di indossare oggi la maglia numero 16 proprio in suo onore. Il motivo lo conoscono tutti, basta uno sguardo al calciatore per riconoscere come abbia una capacità innata - da attaccante, molto più che da centrocampista - di scegliere tempi, spazi e luoghi dei suoi approdi in area di rigore", spiega La Gazzetta dello Sport.