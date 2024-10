Mario Balotelli potrebbe tornare a giocare in Italia dopo più di 3 anni e in Serie A dopo più di 4. L'ex attaccante dell'Inter, attualmente senza squadra dopo la fine del suo contratto con i turchi dell'Adana Demirspor, sarebbe finito nel mirino del Genoa per volere del tecnico Alberto Gilardino, bisognoso di rinforzi nel reparto avanzato.

L'accordo tra le parti sarebbe già stato raggiunto sulla base di una cifra tra i 250mila e 300mila euro di ingaggio fino al 30 giugno, più bonus legati al rendimento e alla salvezza. Tutto, però, è stato congelato fino al match di sabato contro il Bologna. Questo perchè Balotelli arriverebbe su richiesta di Gilardino, la cui panchina è tutt'altro che stabile: un'altra sconfitta rischia di sportare a un esonero, con l'argentino Jorge Sampaoli in pole position, e servirà l'approvazione o meno del nuovo tecnico per l'operazione Balo. In sintesi, se il Genoa battesse il Bologna, Balotelli dovrebbe andare al Grifone. In caso contrario, si vedrà.