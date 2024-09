L'Inter scende in campo domani contro i friulani: grande occasione per i due centrocampisti, fin qui poco impiegati

Reduce dalla sconfitta nel derby contro il Milan, l'Inter punta a riprendere immediatamente la marcia in campionato: i nerazzurri saranno di scena domani sul campo dell'Udinese, una delle rivelazioni di queste prime 6 giornate. Per l'occasione non ci sarà Nicolò Barella, infortunato: un'assenza che spalanca le porte per Davide Frattesi e Piotr Zielinski, fin qui poco utilizzati da Simone Inzaghi.