Fresi: “Calhanoglu colpo importante per l’Inter. Cessioni? Io venderei Lautaro”

Intervistato da TMW, Salvatore Fresi, ex difensore dell'Inter , ha fatto il punto sul mercato dei nerazzurri in vista della prossima stagione:

"Calhanoglu è un colpo importante, è ciò che serviva all'Inter. Per me il turco in quel ruolo è uno dei più forti. Calcia da lontano, ha visione di gioco, qualità. Lautaro? Secondo me è l'unico che può far fare cassa. Io lo venderei: con Calhanoglu dietro a Lukaku l'Inter può comunque far bene".