Freuler: “Solo Inter e Juve si sono rafforzate. Vado al Mondiale anche grazie all’Italia”

Freuler commenta anche il calciomercato: "Non cambiamo mai tantissimo, al massimo aggiungiamo qualcosa. Finora c'è Ederson, ma anche le altre si stanno muovendo poco, solo Inter e Juventus si sono rafforzate. Si sono alzati i prezzi". Sui compagni di linea, con la scelta ampia tra Scalvini, il brasiliano, Koopmeiners, Pasalic e De Roon: "Con De Roon siamo ormai una coppia a occhi chiusi, ma io non cambio il mio modo di giocare adeguandomi alle scelte di Gasperini". Infine, sui Mondiali: "La pausa di un mese e mezzo in autunno è una novità per tutti. Io vado in Qatar con la Svizzera, anche grazie all'Italia che nelle qualificazioni ci ha dato una mano sbagliando due rigori. Chi rimane dovrà fare un'altra preparazione".