Frey: “Inter, Giroud giocatore molto utile. Sarebbe una grande sfida per lui. Su Eriksen…”

Intervistato dal quotidiano francese ‘L’Equipe‘, l’ex portiere dell’Inter Sebastien Frey ha commentato le ultime voci di mercato che riguardano il club nerazzurro: “Ashley Young ha firmato. Giroud è in trattativa, così come Christian Eriksen. L’Inter sta davvero lavorando sodo per rinforzare la squadra. Adoro Olivier Giroud, è un giocatore molto utile. Ora non gioca molto nel suo club (Chelsea, ndr). Se viene all’Inter, non sarà una prima scelta, ma un dodicesimo uomo di lusso. Un attaccante per far rifiatare Lukaku, che è in gran forma, o Lautaro Martinez. Sarebbe una grande sfida per lui. Se l’Inter riuscirà a prendere Eriksen, sarà il colpo giusto. È un centrocampista davvero molto forte“.