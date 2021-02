Frey: “Inter, non capisco le critiche per Lukaku. Handanovic è al capolinea. Credo che…”

“Samir è stato protagonista per tanti anni. Il portiere è un ruolo ingrato, appena sei meno performante piovono le critiche. In effetti vedo dei segnali che a livello psicologico, oltre che fisico, dicono che Samir sia quasi arrivato alla fine. Finirà la stagione con onore, ma credo che in estate l’Inter punterà su un nuovo portiere titolare. Non sarà facile però trovare un nuovo Handanovic”.

Si parla, per l’estate, di Musso e Cragno… “Mi piacciono entrambi. Musso lo vedo già pronto per fare il titolare a Milano. Cragno ha qualità da Inter ma rispetto all’argentino, che è già protagonista con la sua nazionale, è meno abituato a certe pressioni”. (Libero)