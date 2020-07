Frey: “Handanovic? Giusto che l’Inter pensi a un sostituto, ma non nell’immediato”

Intervenuto in collegamento a Sky Sport, Sebastien Frey ha parlato di Samir Handanovic e del futuro della porta dell’Inter:

“Samir, da quanto ho capito, sta trattando per il rinnovo. Credo che in questi anni abbia dimostrato tutto il suo valore, tutto il rispetto per questa maglia e questa società, e gli è stata attribuita la fascia da capitano che all’Inter è molto pesante. Penso che stia reggendo molto bene il confronto, si è rivelato un leader silenzioso: Samir non è uno molto estroverso, ma nello spogliatoio è rispettato da tutti. Gli errori? Possono capitare a tutti, ma penso che Samir complessivamente abbia fatto una buona stagione e sia ancora decisivo per una squadra come l’Inter. Però credo che l’Inter, avendo uno come Radu dietro ed essendoci in Italia molti giovani portieri interessanti, è giusto che cominci a guardare con calma un eventuale sostituto di Handanovic, ma non immediato. Al giorno d’oggi per me Handanovic è ancora il portiere titolare dell’Inter“.