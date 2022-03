Frey: “Inter mio primo grande amore, sarò sempre grato a questi colori”

Intervenuto al matchday programme, Sebastien Frey, ex portiere dell'Inter, ha raccontato il suo amore per i colori interisti

"Inter-Fiorentina per me è sempre una partita speciale, è stata la mia prima gara da titolare in maglia nerazzurra. L'Inter è stata il mio primo grande amore, la squadra che ha creduto in me. Sarò sempre grato a questo club e a questi colori perché mi hanno permesso di toccare il calcio vero".