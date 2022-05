Frey: “Inter, grande stagione. Ma persi punti che sono costati lo scudetto”

Alla partita di beneficienza organizzata a San Siro da Samuel Eto'o per Integration Heroes Match c'è anche l'ex portiere nerazzurro

Alla partita di beneficienza organizzata a San Siro da Samuel Eto'o per Integration Heroes Match c'è anche Sebastien Frey, ex portiere dell'Inter: "Quella dell'Inter è stata una grande stagione. Purtroppo i punti persi in giro sono costati lo scudetto. Ovviamente il Milan ha meritato, l'Inter adesso deve ricostruire per vincere lo scudetto il prossimo anno. Onana? Ho parlato con lui adesso, è contentissimo!".