Frimann: “Eriksen? Deve rimanere all’Inter solo in un caso. Situazione insostenibile che…”

Christian Eriksen è stato poco utilizzato da Antonio Conte, soprattutto nel finale di stagione. Una situazione che Per Frimann, leggenda della nazionale danese, è insostenibile: “È chiaro che è insostenibile che il miglior calciatore danese, il miglior giocatore del Tottenham, insieme a Harry Kane, nelle ultime stagioni, dove il Tottenham ha avuto qualche successo, venga fatto entrare a metà del secondo tempo se è fortunato. Altrimenti gioca gli ultimi 10 minuti. Può convivere con questa situazione per un periodo piuttosto lungo? Chiaramente no. Ha bisogno di una sorta di garanzia che Conte creda in lui. Perché altrimenti semplicemente non ha senso. Anche se questi calciatori guadagnano un sacco di soldi, è molto stressante e difficile essere da qualche parte per sei mesi, e poi dire alla famiglia: ‘Bene, stiamo per andare via di nuovo’. Quindi questa è davvero una decisione difficile per lui. Christian deve rimanere all’Inter se Conte gli assicura che ha un ruolo importante nella squadra“, ha concluso l’ex giocatore.

(clbold.dk)