Serie A, 40 anni fa la riapertura delle frontiere: Inter, il primo colpo fu Prohaska

1980: la Serie A riapre le frontiere e permette nuovamennte ai club di tesserare calciatori stranieri. Il Giornale ripercorre quella fase del nostro calcio: “Quaranta anni fa i club riaprirono allo straniero: ventata di energia per annebbiare il fresco disastro del calcio scommesse e riprendere un cammino interrotto dopo i mondiali 1966, quando l’ormai famoso presunto dentista coreano ci lasciò il dolore e convinse l’Italia a dire addio alle vedettes straniere.

L’Inter puntò su Herbert Prohaska, centrocampista austriaco detto lumacone, per 850 milioni di lire: arrivò a Milano accompagnato da Niki Lauda sull’aereo della compagnia, e fu il primo a scendere in campo, il 6 agosto, in una amichevole a Darfo“.