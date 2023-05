Il Frosinone batte la Reggina tre a uno ed è matematicamente promosso in Serie A

Il Frosinone torna ufficialmente in Serie A. Servivano tre punti ai ciociari per la conquista aritmetica della massima serie. E dopo la vittoria contro la Reggina per tre a uno è arrivata quindi la Promozione. Sono rimaste indietro Genoa e Bari che hanno pareggiato rispettivamente col Sudtirol (0-0) e il Cittadella (1-1).