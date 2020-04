Frosinone, Stirpe minaccia: “2 promozioni in A e facciamo subito ricorso. E poi il Crotone…”

“Solo due promozioni in Serie A? Non e’ plausibile per un semplice motivo: il meccanismo parla di tre squadre che salgono in A e tre che retrocedono in B, la Federcalcio non puo’ intervenire. Se lo facesse si esporrebbe a un ricorso. Noi siamo pronti, dal punto di vista legale basta spingere il pulsante e si puo’ partire”.

Questa la posizione del presidente del Frosinone Maurizio Stirpe sull’ipotesi di un cambio di format che porterebbe a due sole promozioni dalla Serie B e due retrocessioni dalla Serie A nel caso che i campionati non potessero ripartire per l’emergenza sanitaria.

“Se poi vogliamo soffermarci sul merito sportivo, il discorso della promozione potrebbe valere per il Benevento – ha osservato Stirpe ai microfoni di Radio Radio – ma il Crotone ha appena due punti piu’ di noi e ci ha superato solo nell’ultima partita, in cui peraltro la terna arbitrale ne ha fatte di tutti i colori”.