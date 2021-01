“A me Conte sembra un allenatore clamorosamente rimasto indietro dall’evoluzione del calcio degli ultimi anni. Aggiungo che lo dico con estremo dispiacere, perché avevo una stima quasi smisurata per lui e per l’intensità del suo calcio”. Con queste parole Alex Frosio, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha espresso la sua opinione sulle qualità del tecnico dell’Inter, Antonio Conte.