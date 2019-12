Alex Frosio, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha condiviso una riflessione relativa a Romelu Lukaku e alla sua importanza nell’Inter: “Non lo conosco, lo avevo intuito, i fatti lo dimostrano abbastanza. Lukaku è un gigante, e non parlo di stazza. L’importanza di Lukaku pesa anche in una situazione del genere: cedendo il rigore a Esposito, fa squadra. Domando senza livore: Icardi avrebbe mai rinunciato a un gol in più?”