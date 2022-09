Frustrazione Brozovic e alternative giù: Inter, con la Roma tocca ad Asllani?

L'Inter che alla ripresa del campionato affronterà la Roma dovrà fare a meno di Marcelo Brozovic: il centrocampista croato salterà il match per squalifica, e Inzaghi deve pensare a una alternativa. Così scrive il Corriere dello Sport: "Brozovic è un altro elemento che pareva inscalfibile nella sua costanza di rendimento. Invece, pure lui ha infilato qualche stonatura di troppo. E non soltanto perché ormai gli avversari gli appiccicano un uomo addosso. La frustrazione, peraltro, ha alzato il livello del nervosismo, tanto che il croato ha rimediato 5 ammonizioni in sole 7 giornate. Contro la Roma, dunque, sarà squalificato. Sarà l'occasione di vedere per la prima volta Asllani titolare? È ciò che si aspettano tutti, anche dentro l'Inter. L'ex-Empoli ha incantato tutti l'anno scorso e in precampionato è stato tra i nerazzurri più positivi. Quando si è trattato di fare sul serio, però, ha messo insieme solo 30'. Chissà che la Roma non diventi una svolta per lui.

E se Asllani è ancora tutto da scoprire, a Inzaghi sta mancando pure il vero Çalhanoglu, e non solo perché ora è fermo ai box per un guaio muscolare. Il turco non ha dato il contributo consueto sia come elemento di qualità nello sviluppo della manovra sia come appoggio per Brozovic. E il suo alter ego, ovvero Mkhitaryan, ingaggiato proprio con questo scopo, è tra i più in ritardo dal punto di vista fisico, come si è visto a Udine. Infine Gagliardini: la fiducia di Inzaghi è fuori discussione, la sua capacità di incidere decisamente meno. Ma non è certo lui quello che dovrebbe fare la differenza".