Inter, fumata bianca con il Verona per Dimarco in gialloblu: si conta di formalizzare…

“Fumata bianca in arrivo tra il Verona e l’Inter per il trasferimento di Federico Dimarco in gialloblù”. Apre così Gianluca Di Marzio, sul proprio sito, l’aggiornamento sul futuro di Federico Dimarco. Il terzino nerazzurro lascerà dunque Milano in prestito: “L’esterno difensivo classe ’97 (3 presenze in stagione) passerebbe all’Hellas in prestito fino a giugno. Negli ultimi giorni i due club avevano già trovato un accordo di massima, oggi l’incontro a Milano (nelle foto in basso) tra il ds del Verona Tony D’Amico e l’agente del giocatore Giuseppe Riso ha avuto esito positivo: trattativa in chiusura, si conta di formalizzare gli ultimi dettagli entro la prossima settimana”.