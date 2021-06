Inter-Cagliari, nessun accordo per Nainggolan: la trattativa andrà per le lunghe

Il centrocampista belga non rientra più nei piani dei nerazzurri, ma pesa ancora molto a bilancio: i conti non tornano

Futuro ancora da definire per Radja Nainggolan: il centrocampista belga, reduce dal secondo prestito a Cagliari, non rientra più nei piani dell'Inter, ma il suo valore a bilancio non consente altri regali da parte dei nerazzurri. I due club non hanno ancora trovato un accordo e tutto lascia pensare che la trattativa andrà per le lunghe, come scrive Tuttosport: "Inter e Cagliari, dopo l'incontro di lunedì, restano sulle rispettive posizioni. I nerazzurri per risparmiare i 3.6 milioni di ingaggio, più i 500mila euro legati ai diritti d'immagine, sono disposti a liberarsene a zero, ma non a corrispondere una buonuscita all'ex Roma. I sardi rivogliono il centrocampista, ma senza sforare i parametri del club. Insomma, una negoziazione lunga e complicata, in cui Radja dovrà rinunciare allo stipendio da top per restare sull'isola".