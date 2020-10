La furia di Mourinho: “Le cattive prestazioni meritano cattivi risultati”. E punisce i suoi

José Mourinho si è arrabbiato e non ha fatto niente per nasconderlo. Dopo la sconfitta del suo Tottenham per 1-0 contro l’Antwerp in Europa League ha postato sui social una sua foto. Lo sguardo dice tutto. Il suo commento fa il resto: “Le cattive prestazioni meritano cattivi risultati. Spero che tutti su questo autobus siano sconvolti quanto me. Domani (oggi.ndr) alle 11:00 allenamento”. Una punizione in pratica. Zero ore di riposo e tutti in campo al mattino, Mourinho quanto successo sul campo non l’ha proprio digerito. E la sua squadra dovrà fare di tutto per farsi perdonare.

Gli Spurs avevano vinto 3-0 la prima partita del loro gruppo in casa contro il Lask Linz che ha vinto contro il Ludogorets. Lask e Tottenham sono a tre punti alle spalle dell’Anversa primo del girone a sei punti.